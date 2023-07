Uma família morreu em um acidente com motocicleta na noite deste domingo, 9, no setor Parque das Brisas, em Caldas Novas. Segundo informações da polícia, o condutor da moto, de 26 anos, perdeu o controle depois de desviar de um cachorro e bateu em um poste. Ele morreu no local. A mulher, de 33, e a filha, de 3, foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde, mas não resistiram. O velório da família será nesta tarde.