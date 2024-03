Paixão de Cristo em Goiânia: fé e emoção

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção prepara-se para a 28ª edição da Paixão de Cristo, um dos maiores espetáculos religiosos do Brasil, que este ano será realizado no dia 29 de março, às 19h, no estacionamento do Clube dos Bancários, na Av. Planície – Vila Itatiaia, Goiânia. Em parceria com a Associação Cultural Arraiá Chapéu do Vovô e Grupo Teatral Nosso Dom Vem de Deus, os artistas já estão realizando todos os ensaios para a realização da 28º edição do espetáculo que reúne milhares de pessoas.

A grande e tradicional encenação trará um olhar totalmente ambientado sobre a história de Jesus Cristo, focando na mensagem de fé, amor e esperança que sua trajetória representa para a humanidade. Ao todo o espetáculo conta com uma equipe que supera mais de 350 fiéis voluntários que assumem o papel de atores, dançarinos, diretores e equipe de produção, todos membros da comunidade que se preparam e dedicam meses para realizar o que é considerado o maior espetáculo da via sacra do Centro-Oeste, podendo ser considerada a segunda maior apresentação do Brasil contabilizando o público presente em um único dia.

O diretor espiritual, Padre Marcos Rogério, destaca que para este ano o público poderá esperar grandes emoções, com uma grandiosa estrutura física coberta que deve atender confortavelmente o público presente no evento, com áreas reservada para cadeirantes, idosos e portadores de necessidades especiais, arquibancadas, cadeiras, praça de alimentação, e um amplo espaço para integração de toda a comunidade. O espetáculo contará com intérpretes de libras. A previsão de público presente é de mais de 20 mil pessoas, além da transmissão ao vivo pela pelo Youtube e redes sociais, que em edições anteriores já contabilizaram um acesso de mais de 100 mil pessoas simultaneamente.

A tecnologia, efeitos especiais, painéis de led de alta resolução, e a cenografia do evento serão os grandes diferenciais da encenação, trazendo uma ambientação completa para cada cena apresentada. Toda a caracterização e figurinos são confeccionados pela equipe voluntária do espetáculo, com a fabricação de mais de 117 vestimentas com inúmeros detalhes para trazer a realidade dos momentos vivenciados à época.

A encenação traz ainda vários ícones da cultura goiana, como os farricocos da procissão do fogaréu, folia de reis, momentos de artes circenses, tecido acrobático e ainda vários momentos com a integração do público presente.

Este trabalho de fé, cultura e arte conta com o incentivo da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura – Governo Federal, patrocínio das empresas Fórmula e Saga, e apoio da Associação Assunção, Arquidiocese de Goiânia, AT+G Produções e Sindicato dos Bancários do Estado de Goiás.

Além da representatividade da fé e da devoção, o evento mantém viva a tradição goiana, incentiva a comunidade à participação em ações culturais e movimenta e economia com caravanas vindo de cidades do interior do estado, incentivando o comércio local, setor hoteleiro, gerando vagas de empregos e visibilidade para o estado.

Expectativa para divulgação da imagem do Totus Tuuss

No dia da encenação da Paixão de Cristo é veiculado um teaser oficial informando a data da divulgação de qual imagem virá para fazer parte da edição anual do Totus Tuus, que é o maior evento Mariano do Centro-Oeste, realizado no Goiânia Arena. A 9º edição do evento é uma celebração da fé católica, organizado pela Associação Assunção, Arquidiocese de Goiânia e Paróquia Nossa Senhora da Assunção em parceria com outras organizações, com a expectativa de reunir milhares de pessoas. A expectativa pela divulgação da imagem é um dos momentos chaves na encenação da Paixão de Cristo.