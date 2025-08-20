Papa faz apelo: dia 22 de agosto será de jejum e oração pela paz

Durante a Audiência Geral desta quarta-feira (20), o Papa Leão XIV conclamou os fiéis a dedicarem a próxima sexta-feira, 22 de agosto, ao jejum e à oração, em favor da paz mundial.

Em seu discurso, o Pontífice evocou a memória litúrgica da Bem-Aventurada Virgem Maria Rainha, destacando sua figura como “Mãe dos que creem na terra” e “Rainha da Paz” – especialmente relevante diante dos conflitos que assolam a Terra Santa, a Ucrânia e outras regiões afetadas por guerras. O Papa pediu: “Convido todos os fiéis a viverem o dia 22 de agosto em jejum e oração, suplicando ao Senhor que nos conceda paz e justiça, e que enxugue as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em curso. Maria, Rainha da Paz, interceda para que os povos encontrem o caminho da paz.”

Dirigindo-se aos fiéis de língua portuguesa, o Papa Leão, que dedicou sua catequese ao nobre gesto de perdoar, recordou o pressuposto fundamental da convivência pacífica entre os povos e entre as pessoas: “Sem perdão nunca haverá paz!”

Na catequese que antecedeu o apelo, o Papa aprofundou o tema do perdão, afirmando que “sem perdão nunca haverá paz”, e enfatizou o papel essencial desse valor para a convivência pacífica. Ele também saudou os peregrinos vindos da Polônia, incentivando-os a incluírem em suas intenções a súplica pelo “dom da paz – desarmada e desarmante” para o mundo, com destaque à Ucrânia e ao Oriente Médio