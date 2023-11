Papai Noel dos Correios: que tal adotar uma cartinha?

Que tal aproveitar o clima do bom velhinho para fazer uma boa ação? Vem aí mais uma edição da campanha Papai Noel dos Correios. A ação acontece há 34 anos e disponibiliza cartinhas escritas por crianças da sociedade e de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do fundamental, para adoção da sociedade. Elas podem ser adotadas fisicamente nas agências dos Correios participantes e também no blog da campanha.

Em Goiás, as cartas estarão disponíveis para leitura e adoção até o dia 8 de dezembro e os presentes poderão ser entregues até 11 de dezembro. Além da Casa do Papai Noel, nos Correios da Praça Cívica, em Goiânia, e na Agência de Correios Esmeralda, em Aparecida de Goiânia, os pedidos também ficarão disponíveis no interior do estado, nas agências centrais de Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Iporá, Itumbiara, Jataí, Rio Verde, Uruaçu, Trindade e Senador Canedo.