Parceria entre Governo e Prefeitura vai recapear avenidas de Trindade

O prefeito de Trindade, Marden Júnior, acompanhou nesta segunda-feira (11/07) a visita de técnicos da Agência Goiana de Infraestrutura de Transportes (Goinfra) e da área de Engenharia da Prefeitura, nas ruas que serão beneficiadas com recapeamento asfáltico. A primeira rua, a Avenida Goiânia, no Maysa 2, deve ser recapeada a partir de quarta-feira, 13.

“Estamos prestes a iniciar a frente de serviços em um convênio de mais de R$ 2 milhões com o Governo do Estado”, celebrou o prefeito. “Algumas ruas da cidade vão receber esse benefício com um tipo de asfalto de grande durabilidade, dando mais qualidade, conforto e segurança para nossa população”, completou.

Marden Júnior agradeceu ao governo estadual e às equipes da prefeitura que atuaram em conjunto com a Goinfra para viabilizar a parceria.

O trabalho envolve R$ 2,1 milhões de recursos do Programa Goiás em Movimento. Está previsto o recapeamento de seis ruas, cobrindo 45 mil metros quadrados de área com CBUQ, um tipo de concreto usinado a quente com maior espessura e resistência do que o produzido por usina de microrevestimento a frio.

Segundo a superintendente de Engenharia da Prefeitura, Fernanda Costa Araújo, as ruas seis beneficiadas foram definidas pela Prefeitura por serem vias coletoras de grande fluxo. “Nas outras vias coletoras a Prefeitura vai realizar o recapeamento com recurso próprio”, destacou ela.

Para estas outras vias, observou ela, foram licitadas recentemente as contratações de obras com recursos estimados em R$ 4 milhões dos cofres municipais.

Para o recapeamento pelo convênio com o Programa Goiás em Movimento a contrapartida do município é construir meios-fios onde ainda não existirem, fazer a limpeza, a poda de árvores, a conscientização dos moradores e motoristas, além dos bloqueios e desvios de trânsito necessários durante o período de obras.

A previsão do engenheiro da Goinfra, Robmar Bruno, é de que em 30 dias os trabalhos sejam concluídos. Ele frisou que foi feita vistoria prévia que norteou a escolha do CBUQ para garantir um material de maior durabilidade.

“O Programa Goiás em Movimento é uma parceria com as prefeituras, como a de Trindade, onde o Governo do Estado contrata as empresas que executam o serviço, e a prefeitura dá o suporte para esta execução, faz as intervenções que precisam ser feitas, a conscientização dos moradores para não haver movimentação, a sinalização e a paralisação do tráfego”, detalhou o servidor da Goinfra.

Saiba quais vias serão beneficiadas agora:

Avenida Goiânia – Maysa II

Avenida Rubens Mendonça – Residencial Araguaia

Avenida 9 de Dezembro – Setor Ana Rosa

Rua 125 – Setor Ana Rosa

Avenida Francisco Paulo Ramos – Vila Pai Eterno

Avenida Rondônia – Jardim Salvador