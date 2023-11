Parque da Jaiara celebra abertura do Natal de Coração com grande festa

O Natal de Coração 2023 começou com uma grande celebração no Parque da Jaiara na sexta-feira, 24 de novembro. Milhares de pessoas de todas as idades se reuniram para o evento anual, que é organizado pela Prefeitura de Anápolis.

A festa foi marcada por um espírito de solidariedade e alegria natalina. As atrações incluíram apresentações culturais, personagens natalinos, um trenzinho encantado, uma cabine fotográfica gratuita com fotos instantâneas, distribuição de pirulitos, balões em formato de coração, pipoca, algodão doce e a distribuição de brinquedos.

O prefeito Roberto Naves liderou a contagem regressiva para a chegada do Papai Noel, um momento que trouxe muita emoção para o público presente. Naves agradeceu a todos os envolvidos na organização do evento e expressou sua alegria em realizar a festividade para a população de Anápolis.

Mais de 2,5 mil brinquedos foram distribuídos para as crianças presentes, incluindo bolas, carrinhos, bonecas e kits de cozinha. A primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves, madrinha do evento, agradeceu aos presentes e destacou o caráter familiar da festa.

O evento também contou com a participação de voluntários de várias regiões do município, que ajudaram na entrega das pipocas para as crianças. A secretária de Integração, Eerizania Freitas, destacou a importância do voluntariado para o sucesso do evento.

O Natal de Coração continuará a percorrer todos os cantos da cidade, inclusive os distritos, e estará na Vila São Vicente, na praça da Igreja Matriz, neste sábado, 25, com início das atrações às 19h.

Cronograma dos próximos locais

– 25/11: Vila São Vicente

– 26/11: Distrito de Goialândia

– 27/11: Jardim Promissão

– 28/11: Bairro da Lapa

– 29/11: Residencial Polocentro

– 30/11: Bairro Paraíso

– 01/12: Residencial Leblon

– 02/12: Branápolis

– 03/12: Distrito de Souzânia

– 04/12: Aldeia dos Sonhos

– 05/12: Bairro São João

– 06/12: Bairro Filostro Machado

– 07/12: Bairro Recanto do Sol

– 08/12: Distrito de Interlândia

– 09/12: Parque Ipiranga

– 11/12: Bairro de Lourdes

– 12/12: Adriana Parque

– 13/12: Residencial Reny Cury

– 14/12: Vila Formosa

– 15/12: Setor Industrial Munir Calixto

– 16/12: Parque Linear

– 17/12: Distrito de Joanápolis

– 18/12: Residencial Summerville

– 19/12: Parque dos Pirineus

– 20/12: Praça Bom Jesus