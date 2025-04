Passageiro de moto por aplicativo morre em acidente na BR-060

O passageiro de uma moto por aplicativo morreu em um acidente registrado na BR-060, Km 170, em Goiânia. A colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel e resultou, além da morte do passageiro da motocicleta, em ferimentos graves ao condutor.

Levantamentos preliminares realizados no local apontam que a motocicleta, que realizava uma corrida por aplicativo, seguia pela via marginal, no sentido Guapó/Goiânia, e acessou a pista principal deslocando-se até a faixa da esquerda. Nesse momento, foi atingida na traseira por um automóvel que já trafegava por aquela faixa.

Com o impacto, o condutor da motocicleta, de 33 anos, sofreu lesões graves e foi encaminhado ao Hugol. O passageiro da moto, que não foi identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A condutora do automóvel, de 31 anos, saiu ilesa. O teste do etilômetro realizado nos dois condutores envolvidos não indicou ingestão de álcool.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e da perícia técnica estiveram no local para atendimento da ocorrência e levantamento das informações iniciais.