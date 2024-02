Passeio das Águas será palco da transmissão do Six Invitational 2024

O Passeio das Águas Shopping se prepara para sediar a transmissão do Six Invitational 2024, o principal torneio mundial de Tom Clancy’ Rainbow Six Siege, realizado pela desenvolvedora do jogo, Ubisoft. De 13 a 25 de fevereiro, os apaixonados por e-sports terão a oportunidade de vivenciar a emoção desse torneio no shopping, que transmitirá o campeonato oficialmente com o apoio da Ubisoft.

O Six Invitational 2024 será dividido em três fases ao longo de duas semanas de ação competitiva do Siege em São Paulo. É a primeira vez que o campeonato acontece fora de Montreal, onde está o estúdio do jogo, e o Brasil foi escolhido para sedir a primeira edição do campeonato fora do Canadá. Diante de um público ao vivo no Ginásio do Ibirapuera, os melhores times darão tudo de si para serem coroados campeões mundiais.

No Passeio das Águas teremos o “Espaço Gamer”, ao lado da loja Riachuelo, do dia 13 de fevereiro até o dia 05 de março para oferecer uma experiência imersiva. Em parceria com a Ubisoft Entertainment, uma das maiores empresas de games do mundo, fundada em 1986, na França. Suas franquias de jogos eletrônicos incluem Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Prince of Persia, Just Dance, Watch Dogs, Rayman e Rabbids. O espaço gamer conta com três ambientes: Arena Watch Party, Estação de Gameplay Rainbow Six Siege e 6 Arena.

A Arena Watch Party será montada para que os espectadores possam acompanhar todas as partidas em um ambiente envolvente. O Passeio das Águas Shopping será o único local autorizado a exibir os jogos. O shopping está também com uma parceria com a Studio Games para criar a Estação Rainbow Six Siege, uma área dedicada à experiência do jogo. Neste espaço, os visitantes poderão participar de competições amadoras.

Além disso, o evento oferece um espaço de diversão na Arena, em parceria com a empresa Gel Ball Playzon. Onde o jogo se torna ‘real’ e as pessoas poderão participar de partidas com armas de bolinhas de gel. A munição Gel Ball é 90% água, biodegradável e não tóxica, não contendo tinta e nem deixando manchas.

Rafael Almeida, Gerente de Marketing do Passeio das Águas Shopping, comenta: “Estamos entusiasmados com a Six Invitational 2024 e em trazer uma experiência única para os apaixonados por Rainbow Six Siege em Goiânia. O Passeio das Águas está comprometido em oferecer momentos inovadores e emocionantes, e o Six Invitational é um marco significativo em nossa programação de entretenimento”.