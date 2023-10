Passeio das Águas Shopping realiza Campanha de arrecadação de brinquedos

O Passeio das Águas Shopping, administrado pela Allos, realiza uma campanha solidária com o objetivo de arrecadar brinquedos para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade na comunidade. A campanha ocorre entre os dias 18 de setembro e 15 de outubro.

Durante o período da ação, os visitantes do shopping serão orientados a fazer suas doações em um ponto localizado em frente à loja Havaianas. Os itens arrecadados serão destinados a instituições sociais próximas ao shopping. Elas foram selecionadas pelo Instituto da Criança, parceiro da companhia.

Rafael Almeida, gerente de marketing do Passeio das Águas Shopping, ressaltou a importância da doação na comunidade. “A campanha solidária é uma oportunidade para unirmos esforços em prol daqueles que mais precisam. Sabemos que as doações de brinquedos farão a diferença na vida de muitas pessoas. Convidamos todos os nossos visitantes a participarem e contribuírem para essa causa tão importante”, reforça.

Na doação de um brinquedo, o participante ganha um voucher de 50% de desconto no trenzinho ou no bombeirinho, para dar uma volta no gigante do Centro-Oeste. A iniciativa reafirma o compromisso do Passeio das Águas Shopping em promover a solidariedade e engajar a comunidade em ações de responsabilidade social. Para mais informações sobre a campanha do Passeio das Águas Shopping, visite o site.