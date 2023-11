PC e PM fazem operação contra o tráfico de drogas nas imediações da Feira Hippie

A Polícia Civil, por meio de equipes plantonistas da Central-Geral de Flagrantes de Goiânia, deflagrou, na noite deste sábado, 4, operação integrada com a Polícia Militar para reprimir o tráfico de drogas nas imediações da Feira Hippie, em Goiânia.

Durante as ações policiais, 13 pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de diversos entorpecentes, tais como maconha, crack e cocaína. Em poder dos autuados também foram encontrados dinheiro em espécie trocado, balança de precisão e contabilidade do tráfico.