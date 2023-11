PC faz operação contra estelionato eletrônico e sequestra 44 contas bancárias

A Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Águas Lindas, deflagrou, no âmbito da Operação Paz, do Ministério da Justiça, operação para cumprir, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, três mandados de busca domiciliar e sequestro de 44 contas bancárias contra grupo criminoso organizado suspeito da prática de estelionato eletrônico, na modalidade golpe do novo número, contra vítima residente em Águas Lindas de Goiás. Os mandados foram cumpridos nesta quinta-feira, 9.

O crime ocorreu em abril, quando os autores, usando perfil de whatsapp com foto do filho da vítima, pediram valores emprestados. A vítima fez quatro transferências bancárias totalizando R$ 8 mil em prejuízos. Na casa de um dos investigados, foram encontrados mais de 15 chips telefônicos, que podem ter sido utilizados para a prática de outros golpes semelhantes.