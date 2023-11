PC prende autores de roubo em bairro de alto padrão de Itumbiara

A Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Itumbiara, com o apoio de equipes do Genarc e do Plantão da 6ª DRP, prenderam em flagrante na sexta-feira quatro pessoas, entre elas duas mulheres, pelo crime de roubo majorado em residência (ocorrido no bairro Alto da Boa Vista) na cidade de Itumbiara.

Segundo a vítima, por volta das 3h da madrugada anterior sua casa foi invadida, sendo os moradores rendidos e subtraídos TV, quatro armas de fogo, eletroeletrônicos, joias, relógios, dentro de duas caminhonetes das vítimas. Os policiais civis perceberam que o mesmo grupo havia roubado, em setembro, residência do bairro Village.

Após diligências, a equipe chegou às residências dos suspeitos e recuperou os objetos roubados nas duas ocasiões. Todos foram autuados em flagrante, e os menores apreendidos. Eles responderão por roubo majorado, associação criminosa e, um deles por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cujas penas somadas ultrapassam 20 anos de reclusão.