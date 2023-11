PC prende em flagrante responsável por idosa e deficiente, em Inhumas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Inhumas, efetuou a prisão em flagrante de autor dos crimes tipificados no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os investigadores da Delegacia de Inhumas receberam notícia anônima segundo a qual uma senhora idosa, que também sofre de Alzheimer, estaria em casa apenas com seu filho, que é pessoa portadora de deficiência e faz uso de cadeira de rodas, sendo que havia indícios de maus-tratos, abandono de incapaz e ainda que lhes faltava alimentos.

Os policiais civis constataram no local que, de fato, não havia nenhum alimento na residência. Diante da situação, o autor, responsável pelos cuidados das vítimas e que também administrava seus benefícios sociais, foi localizado e preso em flagrante.