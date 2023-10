PC prende integrante de torcida organizada com drogas para venda

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor – Geprot, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), após o recebimento de informações via “Disque-denúncia 197”, prendeu em flagrante, na tarde de hoje, no setor Residencial Mendanha, em Goiânia, integrante de torcida organizada na posse de substâncias entorpecentes compatíveis com maconha, cocaína e ecstasy, que eram destinadas à distribuição entre os demais integrantes da torcida organizada, bem como no interior de estádios, por ocasião da realização de eventos esportivos.