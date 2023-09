PC prende líder religioso suspeito de estupro de vulnerável

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Porangatu, cumpriu, ontem, mandado de prisão em desfavor de um líder religioso de 44 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

A investigação teve início após a divulgação de um vídeo, no qual o investigado aparece se masturbando na presença de uma criança vizinha à sua residência. As casas da área onde ocorreu o gesto ficam localizadas no mesmo complexo de uma igreja no município de Porangatu.

Durante a investigação, foi possível elucidar que o investigado praticou diversos outros atos libidinosos contra a criança.