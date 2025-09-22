search
Justiça

PCGO e PCDF prendem integrante de organização criminosa especializada em fraudes bancárias

Mulher foragida desde a Operação Falsa Biometria foi localizada em Goianira após diligências conjuntas das polícias de Goiás e do Distrito Federal.


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/09/2025 - 15:39

Foto: Polícia Civil do Estado de Goiás

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal, através da 9ª Delegacia de Polícia do Lago Norte, prendeu na última sexta-feira (19) uma integrante de organização criminosa especializada em fraudes bancárias que atuava no Distrito Federal e em Goiás. A prisão ocorreu após ações conjuntas das equipes em Goianira.

Operação policial

A mulher não havia sido localizada durante a Operação Falsa Biometria, deflagrada no dia 5 de setembro. Após escapar da ação, se escondeu em uma residência no Setor Serra Dourada, em Goianira, onde foi encontrada e presa pelas equipes após diligências contínuas.

 

Como denunciar

Para denunciar fraudes, é possível registrar Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil, contatar o Banco Central pelo número 145 ou registrar queixa no Procon para reaver danos. Em casos de fraude financeira, a orientação é notificar o banco e acionar o atendimento. Também há canais de denúncia da Polícia Federal, como o Comunica PF, além dos sistemas de busca como Google e Bing para relatar sites fraudulentos.

 

