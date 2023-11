A Polícia Civil de Goiás, por meio da Superintendência de Identificação Humana, em seu segundo dia de virada de chave para o RG Nacional GO, nesta segunda-feira, 6, quebrou recorde e emitiu quatro mil carteiras de identidade em oito horas. A SIH/PCGO reforça a importância de utilização do App RG Nacional GO, para facilitar o acesso à emissão do documento.