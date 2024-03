PCGO fecha laboratório de cocaína, em Goiânia

Na última segunda-feira, 4, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, realizou uma operação bem-sucedida que resultou no desmantelamento de um laboratório de cocaína situado no setor Água Branca, em Goiânia. O responsável pelo local foi preso em flagrante. Após receber denúncias sobre distribuição de cocaína na capital, a equipe especializada em narcóticos realizou investigações que culminaram na identificação do suspeito.

Durante a abordagem, foram encontradas 50 porções da substância com o indivíduo. Posteriormente, os policiais civis localizaram a residência utilizada para preparação da droga, onde foram apreendidas grandes quantidades de cocaína pronta para venda, além de insumos para seu preparo, refino e pesagem, porções de crack, maconha e munições de arma de fogo calibre .38. O autor foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição.