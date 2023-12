PCGO prende no RJ mulher de faccionado investigado por tráfico interestadual de drogas

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo Antissequestro (GAS/Deic), em continuidade da operação “Sem Fronteiras”, prendeu em flagrante por tráfico de drogas, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro, uma mulher identificada como companheira de um integrante de associação interestadual para o tráfico de drogas, ligada à facção criminosa. O grupo seria formado por diversos criminosos foragidos do Estado de Goiás, que estariam escondidos em comunidades na cidade do Rio de Janeiro.

Durante a primeira fase da operação policial, deflagrada em 30 de novembro último, pelo Grupo Antissequestro, SSINT e Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE/RJ, foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão em imóveis localizados na comunidade Morro dos Prazeres, na capital fluminense, oportunidade em que três investigados, todos foragidos da Justiça, confrontaram com as equipes policiais, e vieram a óbito, após o socorro médico.

Até ao presente momento, além das substâncias entorpecentes localizadas, já foram apreendidas três armas de fogo, como pistolas semiautomáticas e um veículo produto de roubo.