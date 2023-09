PCGO prende quatro por sequestro-relâmpago de cantor em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Antissequestro (GAS/Deic), deflagrou, na manhã de hoje, nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, a operação “Impostores”, para cumprimento de três mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma associação criminosa, responsável pelo sequestro-relâmpago e roubo da caminhonete de um conhecido cantor, na região metropolitana de Goiânia.

Segundo apurado, na manhã de 27 de agosto último, em Aparecida de Goiânia, dois dos investigados, utilizando vestimentas e distintivos da Polícia Civil, e mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, constrangeram a vítima a realizar transferências bancárias via PIX, no valor de R$ 15 mil. Durante o contexto da execução do crime, os autores ainda subtraíram uma caminhonete Hilux.

Durante as investigações e operação policial, foram presos quatro indivíduos, sendo três em decorrência do cumprimento de mandado de prisão e um em flagrante delito, entre os executores e partícipes do crime. Também foram apreendidas as vestimentas, distintivos e carteiras funcionais falsas da Polícia Civil, simulacros de armas de fogo utilizados nas ações criminosas, bem como um veículo, instrumento utilizado nas ações.

Por fim, foi localizada na cidade de Confresa (MT), com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso, a caminhonete subtraída da vítima.

Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e extorsão qualificada pela restrição da liberdade, cujas penas podem chegar a até de 31 anos.