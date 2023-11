A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guapó, recuperou hoje duas cargas furtadas de milho amarelo, de aproximadamente 110 toneladas, estimadas no valor de R$ 115 mil. Segundo apurado, a carga teria sido furtada, mediante fraude, no dia 14 de novembro, em Formosa. Após a comunicação da vítima e várias diligências da DP de Guapó, as cargas foram localizadas em dois caminhões bitrem e depositadas à vítima.