Percentual de negativados em Goiânia recua -1,22% em junho

Um levantamento do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) com o apoio da base de dados da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Goiânia apontou que o número de inadimplentes na capital teve recuo de ‐1,22% na passagem de maio para junho. Já na comparação anual entre os mesmos meses, o índice teve alta de 3,35%.

A faixa etária de devedores com participação mais expressiva foi a de 30 a 39 anos (26,43%), seguida pelos que estão entre 40 e 49 anos (22,53%), 50 e 64 anos (19,53%) e 25 a 29 anos (12,80%). Os homens continuam devendo mais, com 50,64%, contra o indicador de 49,36% das mulheres.

Locais e quantidade de débitos

Em junho, cada consumidor inadimplente da capital tinha em média 2,155 dívidas em atraso. O número ficou acima da média da região Centro‐Oeste (2,134 dívidas por pessoa inadimplente) e acima da média nacional registrada no mês (2,077 dívidas para cada pessoa inadimplente).

O setor com participação mais expressiva no número de dívidas em junho, na cidade de Goiânia, foi o de bancos, com 64,34%. Na sequência estão comunicações (9,90%), comércio (8,81%), outros (8,79%) e água e luz (8,16%).

Valor e tempo médio da dívida

Cada consumidor goianiense negativado devia em junho, em média, R$ 4.607,85 na soma de todos os débitos. Os dados ainda mostram que 30,85% dos inadimplentes da capital tinham dívidas no valor de até R$ 500, percentual que chega a 44,40% quando se fala de débitos de até R$ 1.000. O tempo médio de atraso dos devedores negativados de Goiânia é igual a 27 meses, sendo que 34,61% estão inadimplentes entre 1 e 3 anos.

Evolução do número de dívidas

O volume de dívidas em atraso dos negativados cresceu 12,24% no mês de junho em relação ao mesmo período do ano passado. O dado ficou abaixo da média da região Centro‐Oeste (13,54%) e abaixo da média nacional (17,16%). Na passagem de maio para junho, o número de dívidas dos goianienses caiu ‐2,13%.