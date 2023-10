Personal trainner é preso suspeito de espancar mulher

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (12), o Maykon de Souza Aires, que se apresenta como personal trainner, suspeito de espancar e tentar matar uma mulher, no Parque Santa Rita, em Goiânia.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Humberto Teófilo, a mulher esteve na Central de Flagrantes com o rosto completamente desfigurado e contou que foi agredida por Maykon e pelo namorado dele, Heberson Clayton Nunes da Mota.

Tudo teria começado quando a mulher aceitou uma carona oferecida pelo personal trainner até a academia. No local, o namorado de Maykon ficou com ciúmes e agrediu a vítima. Neste primeiro momento, ela decidiu não registrar nenhum boletim de ocorrência. No entanto, na tarde de quarta-feira (11), a dupla marcou um encontro com a mulher para pedir desculpas, em uma praça. No local, ela foi brutalmente agredida, jogada na rua, enquanto os suspeitos fugiram.

Maykon foi localizado e Heberson está foragido.