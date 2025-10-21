Pesquisa define nova nomenclatura para vírus da dengue

Vinte e quatro instituições de pesquisa, entre elas a Universidade Yale, nos Estados Unidos, a Universidade Oxford, no Reino Unido, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan no Brasil, definiram uma nova nomenclatura para as diferentes linhagens do vírus da dengue.

Na prática, essa nova nomenclatura, que já vem inclusive sendo aplicada, pode influenciar de forma indireta o processo de vacinação contra a doença.

O novo sistema identifica mutações específicas que definem cada linhagem e, de acordo com o estudo, o monitoramento contínuo das linhagens permite detectar precocemente variantes com potencial de escape imunológico e avaliar se há impacto na eficácia vacinal, além de oferecer uma base científica para ajustar futuras formulações de vacinas de forma mais precisa.

Outra boa notícia é que é possível identificar a região em que um tipo do vírus circula e, assim, se ele surgir em outro continente. Isso indicaria nova rota de introdução, permitindo uma resposta rápida das autoridades sanitárias. Em 2024, os países onde circulam os quatro sorotipos de dengue notificaram mais de 13 milhões de casos.

O Brasil foi o país com o maior número, 10,2 milhões, seguido pela Argentina, México, Colômbia e Paraguai, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde.

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, coloca em risco mais de 100 milhões de pessoas por ano no mundo, especialmente em países tropicais, como o Brasil.