search
Saúde

Pesquisadores alertam para risco de entrada de novo vetor de malária no Brasil

Estudo da USP indica que o mosquito Anopheles stephensi, já presente em 14 países, pode chegar ao Brasil por rotas marítimas e encontrar condições climáticas favoráveis para se estabelecer em áreas urbanas.


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 10/09/2025 - 09:50

Comércio marítimo pode facilitar o transporte do Anopheles stephensi para novas localidades. Foto: Wikimedia Commons

As mudanças climáticas e o comércio internacional estão criando um cenário de alerta para a saúde pública no Brasil. Pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública (FSP) e do Grupo de Estudos em Saúde Planetária Brasil (SPBr) do Instituto de Estudos Avançados (IEA), ambos da USP, apontam a vulnerabilidade do país à introdução do mosquito Anopheles stephensi, novo vetor da malária em expansão global.

Originário da Ásia, o inseto foi identificado como espécie invasora pela primeira vez em 2012, em Djibuti, na África. Desde então, já se espalhou para cerca de 14 países, adaptando-se rapidamente a centros urbanos — um cenário distinto do vetor predominante no Brasil, o Anopheles darlingi, restrito a áreas de floresta.

Por que o Brasil está em risco?

O estudo, publicado na revista Scientific Reports, mostra que o Brasil apresenta alta aptidão climática para abrigar o mosquito, com condições semelhantes às de regiões já invadidas. O transporte marítimo é apontado como a principal porta de entrada: ovos e até mosquitos adultos podem ser levados em navios cargueiros e descarregados nos portos brasileiros, que se localizam em grandes áreas urbanas.

Segundo André Luís Acosta, coordenador do GTI em Mudanças Climáticas e Saúde do SPBr e um dos autores da pesquisa, essa rota representa risco concreto:

“Quando um navio descarrega mercadorias em outro porto, pode levar até mesmo mosquitos adultos, que eclodem durante a viagem”, explica.

O vetor e a doença

O Anopheles stephensi é comparável ao Aedes aegypti (dengue, zika e chikungunya) em termos de comportamento. Ele deposita ovos em recipientes com água parada, como pneus e caixas d’água, facilitando sua proliferação em áreas urbanas.

Esse mosquito transmite o protozoário Plasmodium, causador da malária — uma doença infecciosa potencialmente fatal se não tratada. O ciclo de transmissão ocorre quando o inseto pica uma pessoa infectada e depois transmite o parasita a indivíduos saudáveis.

No Brasil, a malária se concentra hoje na Amazônia, transmitida principalmente pelo Anopheles darlingi. Caso o A. stephensi se estabeleça, há risco de urbanização da malária, ampliando a transmissão para grandes cidades.

Mudanças climáticas ampliam a ameaça

A pesquisa utilizou modelos climáticos globais (CMIP6) para projetar cenários futuros até 2100. Os resultados indicam que atualmente 40% da população mundial vive em áreas com clima propício ao mosquito, proporção que pode chegar a 56% até o fim do século.

Esse aumento da aptidão climática é explicado pela elevação das temperaturas e mudanças nos padrões de precipitação, que criam novos hábitats para espécies invasoras.

“Se o clima é parecido, o risco já é muito grande. A barreira climática some, e o mosquito encontra condições perfeitas para se estabelecer, assim como já ocorre com o Aedes aegypti”, alerta Acosta.

O que está sendo feito?

Atualmente, não existem ações sistemáticas de vigilância voltadas para detectar o Anopheles stephensi em portos brasileiros. Pesquisadores têm chamado atenção para essa lacuna com iniciativas como a Campanha Malária Global, que busca sensibilizar órgãos públicos e a população.

Enquanto medidas governamentais não avançam, especialistas recomendam os mesmos cuidados adotados contra o Aedes aegypti: evitar o acúmulo de água parada em recipientes e reforçar a mobilização comunitária.

Próximos passos

Para os autores, o monitoramento entomológico nos portos é urgente. A detecção precoce do mosquito antes da transmissão da malária seria a estratégia mais eficaz para conter sua introdução.

“Não temos nenhuma ideia se ele já chegou ao Brasil, porque não há coleta sistemática em portos para esse fim. Esse é nosso principal motivo para alertar”, conclui Acosta.

O estudo completo pode ser acessado neste link.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

A unidade é administrada pela Fundação Pio XII, mesma mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP),
Geral

Hospital Cora será inaugurado em 25 de setembro em Goiás

09/09/2025
Anvisa suplementos
Saúde

Anvisa proíbe 32 suplementos da Ervas Brasillis por fabricação irregular

08/09/2025
Goiás inicia soltura de mosquitos que não transmitem dengue em nova ação de combate ao Aedes aegypti
Saúde

Goiás inicia soltura de mosquitos que não transmitem dengue em nova ação de combate ao Aedes aegypti

08/09/2025
riscos de excesso de proteína
Saúde

Especialista alerta sobre os riscos do excesso da ingestão de proteína; saiba o que pode acontecer

06/09/2025
Covid-19 não desapareceu, alertam especialistas
Saúde

Covid-19 não desapareceu, alertam especialistas

05/09/2025
cerrado
Meio Ambiente

Goiás remunera produtores rurais que preservam áreas do Cerrado

10/09/2025
Pesquisadores alertam para risco de entrada de novo vetor de malária no Brasil
Saúde

Pesquisadores alertam para risco de entrada de novo vetor de malária no Brasil

10/09/2025
PF deflagra operação contra fraudes em licitações
Cidades

PF faz operação contra envio de cédulas falsas pelos Correios

10/09/2025
Alfabetização de adultos pode aumentar renda em até 16%, aponta estudo
Escola

Alfabetização de adultos pode aumentar renda em até 16%, aponta estudo

10/09/2025
Pesquisa