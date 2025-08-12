search
Justiça

PF deflagra operação em Goiás contra venda ilegal de ouro e pedras preciosas

Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, além do Distrito Federa


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/08/2025 - 16:28

PF deflagra operação em Goiás contra venda ilegal de ouro e pedras preciosas
A organização criminosa comprava, transportava e vendia minérios de forma ilegal (Foto: PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 12/8, a Operação Ita Yubá, com o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, além do Distrito Federal, em investigação que apura a prática de extração ilegal de ouro e comercialização do referido minério e de outras pedras preciosas.

A Polícia Federal identificou uma organização criminosa que comprava, transportava e vendia minérios de forma ilegal. O grupo abastecia empresas do setor de joias e também usava os valores obtidos com as vendas para lavar dinheiro e promover o enriquecimento ilegal.

Segundo estimativas da PF, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 200 milhões com a extração e venda ilegal de ouro e pedras preciosas em Goiás e nos outros estados.

 

Pesquisa