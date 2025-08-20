PF investiga fraudes em licitações em Goiânia e Caçu

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, nas cidades de Goiânia e Caçu.

A investigação revelou um esquema no qual um grupo de empresas atuava de forma coordenada para frustrar a concorrência em licitações, principalmente para o fornecimento de materiais elétricos e de construção. Apurou-se que o grupo atuava entre 2020 e 2024 e criava novas empresas para dar continuidade às práticas criminosas.

A investigação prossegue com a análise do material apreendido. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude a licitação e associação criminosa.