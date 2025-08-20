search
PF investiga fraudes em licitações em Goiânia e Caçu

Operação Dominus Consortium para desarticular um grupo especializado em fraudar licitações no município


Por Redação Tribuna do Planalto em 20/08/2025 - 08:52

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, nas cidades de Goiânia e Caçu. (Foto:Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Dominus Consortium para desarticular um grupo especializado em fraudes em licitações no município de Caçu e em Goiânia.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, nas cidades de Goiânia e Caçu.

A investigação revelou um esquema no qual um grupo de empresas atuava de forma coordenada para frustrar a concorrência em licitações, principalmente para o fornecimento de materiais elétricos e de construção. Apurou-se que o grupo atuava entre 2020 e 2024 e criava novas empresas para dar continuidade às práticas criminosas.

A investigação prossegue com a análise do material apreendido. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude a licitação e associação criminosa.

Pesquisa