PIB goiano de 2022 deve crescer mais que o esperado

O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás pode avançar até 3,5% em 2022 em comparação ao ano de 2021, de acordo com projeção do Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos (IMB), unidade de pesquisa do Governo de Goiás. O crescimento neste período deve ultrapassar a previsão de alta para o PIB nacional, estimada em 2,7% pelo Ministério da Economia. A análise é baseada em informações divulgadas pelo IBGE.

Os dados referentes ao primeiro semestre deste ano indicam crescimento de 4,9% na soma de bens e serviços produzidos em Goiás em relação ao mesmo período de 2021. Essa foi a maior alta registrada desde o início da série histórica, em 2012. No recorte específico do segundo trimestre, os segmentos de indústria e serviços tiveram alta superior a 5%. Já o PIB da agropecuária cresceu 1,8%.

Cenários

Mestre em Estatística e pesquisador do IMB, Alex Lima projetou diferentes cenários para o PIB em Goiás. Mesmo na perspectiva mais conservadora, que seria de crescimento nulo no segundo semestre deste ano, o bom desempenho registrado até agora já seria suficiente para garantir uma média anual de 2,6%.

Caso haja um crescimento de 1,2% no segundo semestre, a média deve ser superior a 3,1% no ano, que será a maior taxa registrada desde 2013. Já no cenário mais otimista, que considera crescimento de 1,9% no segundo semestre, o especialista acredita em crescimento anual do PIB 2022 de 3,5%, bastante superior à projeção nacional. Os dados oficiais devem ser divulgados pelo IBGE no início de 2023.

Nacional

Em setembro, a equipe econômica do governo federal elevou a previsão oficial para o desempenho no PIB nacional em 2022 de 2% para 2,7%, segundo dados da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia. Esse é o segundo aumento consecutivo do indicador. Segundo a SPE, a elevação é explicada “pelo resultado acima do projetado para a atividade econômica do segundo trimestre de 2022”.