Piloto que provocou acidente em Aruanã será investigado, diz delegado

Ouvido pela polícia, o rapaz de 22 anos que provocou o acidente com a morte do barqueiro João Xavier da Silva, de 53 anos, em Aruanã, confessou que não possui habilitação Arrais amador, necessária para a condução de barcos a motor, e ainda que seu barco não era habilitado para navegar à noite. “Diante dessas circunstâncias, ele será investigado”, informou o delegado Ricardo Ramos Nogueira, à frente das investigações do caso.

O corpo de João Xavier foi encontrado nesta terça-feira, 18, perto da Praia do Cavalo, a poucos metros do local do acidente, ocorrido no domingo à noite. Uma canoa com cinco ocupantes, pilotada pelo jovem sem permissão, bateu na canoa onde João estava sozinho.