Tratamento da obesidade: pílula que “emagrece de verdade” é a próxima promessa da indústria farmacêutica

Orforgliprona apresentou resultados expressivos em testes clínicos e pode ampliar o acesso a terapias de emagrecimento por ser um tratamento oral diário


27/09/2025

(Foto: Reprodução)

Novas pesquisas mostram que a orforgliprona em pílula que “emagrece de verdade” poderá ser o próximo medicamento a ganhar espaço e popularidade no tratamento da obesidade. Pertencente à mesma classe de remédios de Ozempic e Mounjaro, mas em formato de comprimido oral de uso diário, a droga está em fase avançada de testes e já mostrou resultados animadores em pesquisa publicada no conceituado New England Journal of Medicine e apresentada no congresso europeu de diabetes.

No estudo clínico, que acompanhou 3.127 pacientes com obesidade ou sobrepeso, a orforgliprona promoveu perda de peso significativa em comparação ao placebo. Na dosagem mais alta (36 mg), os participantes perderam, em média, 12,4% do peso corporal após 72 semanas. Além disso, 60% dos voluntários atingiram ao menos 10% de redução do peso, e 40% eliminaram 15% ou mais.

O médico nutrólogo e intensivista Dr. José Israel Sanchez Robles destaca o impacto desses resultados. “Estamos diante de um avanço potencialmente significativo no tratamento da obesidade. A introdução de uma medicação em formulação oral, administrada por meio de uma pílula diária, representa uma alternativa às tradicionais injeções, o que pode favorecer a adesão dos pacientes ao tratamento. Além disso, essa via de administração tende a facilitar a produção em larga escala, contribuindo para a ampliação do acesso ao tratamento.”, afirma.

Além do efeito no emagrecimento, a droga apresentou benefícios adicionais, como melhora na pressão arterial, triglicérides e colesterol. Entre os participantes com pré-diabetes, 90% atingiram níveis de glicemia próximos da normalidade. Para Dr. José Israel, isso reforça o potencial da medicação. “A proposta do tratamento não se limita à perda de peso. O objetivo mais amplo envolve a redução dos riscos cardiovasculares e a promoção de uma melhora global da saúde metabólica, beneficiando múltiplos aspectos da saúde do paciente.”, explicou ele.

A tolerância ao tratamento foi considerada boa, com efeitos adversos semelhantes aos de outros medicamentos da mesma classe, principalmente sintomas gastrointestinais leves a moderados.Segundo o médico, o perfil de segurança da medicação é considerado encorajador. “Os estudos indicam que a orforgliprona mantém um padrão de segurança semelhante ao dos análogos do GLP-1, o que reforça nossa confiança em seu potencial uso clínico no futuro”.

A orforgliprona, descoberta por um laboratório chinês e licenciada pela farmacêutica Eli Lilly em 2018, pode ter sua aprovação regulatória concedida já entre o final deste ano e o início de 2026. Para o especialista, o momento é particularmente promissor: “Estamos diante de uma nova era no enfrentamento da obesidade, com terapias cada vez mais eficazes e acessíveis”, afirma o médico José Israel.

