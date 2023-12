PIS-Pasep começa a ser pago em fevereiro de 2024

A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário do Abono Salarial de 2024. O cronograma foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), em reunião realizada nesta quarta-feira (13).

O pagamento será realizado a partir do dia 15 de fevereiro. Para o pagamento do PIS, considera-se o mês de nascimento do trabalhador. Para o Pasep, a referência é o dígito final do número de inscrição no programa. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 27 de dezembro.