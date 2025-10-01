search
Geral

Pix ganha “botão de contestação” para casos de fraude, golpe e coerção a partir desta quarta (1º)


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/10/2025 - 09:09

Pix ganha “botão de contestação” - Agência Brasil
O “botão de contestação" é específico para fraude, golpe e coerção - Bruno Peres/Agência Brasil

O Banco Central (BC) anunciou que, a partir desta quarta-feira (1º), os usuários do Pix passam a contar com um novo recurso de segurança: o “botão de contestação”, ferramenta digital que permite registrar, de forma imediata, transações suspeitas de fraude, golpe ou coerção.

A funcionalidade, chamada oficialmente de autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), estará disponível nos aplicativos das instituições financeiras em que o cliente possui conta. O objetivo é agilizar a comunicação entre os bancos e aumentar as chances de bloqueio e devolução dos valores transferidos.

Segundo o chefe adjunto do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro (Decem) do BC, Breno Lobo, a contestação será totalmente digital e repassada de forma instantânea à instituição que recebeu os recursos. “Ao contestar a transação, a informação é imediatamente enviada ao banco do golpista, que deverá bloquear o dinheiro, se ainda estiver disponível. Após isso, as instituições têm até sete dias para analisar o caso. Confirmada a fraude, a devolução deve ser feita em até 11 dias”, explicou.

O BC destacou que o recurso não se aplica a erros de digitação, arrependimento, desacordos comerciais ou situações que envolvam terceiros de boa-fé. O botão foi criado exclusivamente para situações de fraude, golpe e coerção.

A medida faz parte do pacote de aprimoramentos do MED do Pix, sistema que já permitia a devolução de recursos em casos de crime, mas agora contará com um fluxo mais rápido e automatizado.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

levantamento analisou os preços de 65 itens no comércio de Goiânia
Geral

Procon Goiás encontra diferença de até 266% nos preços de presentes do Dia das Crianças em Goiânia

01/10/2025
O concurso 2.897 da Mega-Sena vai pagar um prêmio estimado em R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas (Foto: Divulgação)
Geral

Mega-Sena 2921 não tem ganhador e apostador de Pires do Rio acertou a quina

01/10/2025
A concessionária Rota Verde Goiás vai instalar ao menos sete pórticos de cobrança nas BRs 060 e 452 - Divulgação
Destaque

MPF pede proibição de multas em pedágios Free Flow; sistema será implantado em Goiás em 2026

30/09/2025
Com um jogo simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860
Geral

Mega-Sena 2.921 pode pagar R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

30/09/2025
Pix ganha “botão de contestação” - Agência Brasil
Geral

Sistema do Pix tem instabilidade na manhã desta segunda

29/09/2025
Procon Goiânia
Cidades

Procon Goiânia autua loja por vender alimentos vencidos para animais

01/10/2025
Presos vapes
Cidades

Operação flagra venda clandestina de vapes no Setor Bueno

01/10/2025
Fraude energia
Cidades

Polícia Civil flagra fraude milionária em supermercado do Parque Atheneu, em Goiânia

01/10/2025
Incêndio Chapada do Veadeiros
Cidades

Incêndio consome Chapada dos Veadeiros há mais de 50 horas

01/10/2025
Pesquisa