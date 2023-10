Polícia Civil apreende drogas em piso falso de imóvel

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Itumbiara, localizou uma residência utilizada como depósito de drogas, onde grande quantidade de entorpecentes era ocultada para posterior distribuição. A ação ocorreu no Setor Paranaíba, em Itumbiara, neste sábado, 28, após investigações que apontaram a possível ocultação de drogas em um imóvel, aparentemente inabitado na região.

A operação também resultou na apreensão de grande quantidade de cocaína, maconha e skunk, drogas que estavam escondidas sob um piso falso e seriam distribuídas na cidade. As investigações prosseguem no sentido de se identificar o proprietário e eventuais envolvidos no crime.