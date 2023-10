Polícia Civil conclui investigação de morte de fisioterapeuta

A Polícia Civil conclui as investigações sobre a morte da fisioterapeuta Larissa Araújo. Segundo o inquérito, Jerfeson Erivaldo da Silva Nascimento, agiu sozinho e criou falsos álibis no decorrer da investigação.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Caio Martines, o suspeito é do Rio Grande do Norte e esteve preso entre 2017 a 2023 por crime e furto. Tudo indica, segundo o delegado, que ele agiu de forma aleatória, entrando na casa da vítima para furtar e, com a presença dela, praticou os demais crimes.

O corpo de Larissa foi encontrado e identificado pelas digitais no dia 2 de outubro, após o carro que o suspeito dirigia capotar e o corpo ser arremessado.