Polícia Civil desarticula esquema de venda de CNHs falsas em Goiás

Ação da Dercc cumpre mandado de busca e apreensão após denúncia do Detran sobre comercialização ilegal de habilitações pela internet


A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), cumpriu na manhã desta quarta-feira (15) um mandado de busca e apreensão para desarticular um esquema criminoso de falsificação e uso de documentos públicos, previstos nos artigos 297 e 304 do Código Penal. A investigação começou após o Detran enviar ofício à corporação relatando denúncia sobre uma página na internet que ofertava Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) falsas, sem necessidade de provas, exames ou aulas práticas.

 

Investigações ampliadas

Durante as apurações, a Polícia Civil analisou a página e identificou o responsável pelos perfis ligados à atividade ilegal. As investigações revelaram que a venda ilícita também ocorria em outras páginas e redes sociais, com ofertas de CNHs de diversas categorias (A, B, C, D e E), além de renovações e exames admissionais, por valores entre R$ 500 e R$ 2.200.

 

Dados falsos

O investigado utilizava fotos de terceiros, números de telefone e perfis com dados falsos para dificultar sua identificação e responsabilização. Até o momento, não há indícios de envolvimento de agentes públicos no esquema. As investigações seguem para identificar outros participantes, possíveis compradores e a extensão dos danos causados.


Como denunciar

Para denunciar a venda ilegal de documentos, como CNHs falsas, é possível entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197, que funciona 24 horas e garante o sigilo do denunciante. Em alguns estados, como Goiás, também há a opção de encaminhar informações pelo WhatsApp (62) 98581-8197, canal oficial da corporação. Outra alternativa é acessar a Delegacia Virtual do seu estado pela internet. Além disso, o Disque Denúncia 181 recebe comunicações anônimas sobre crimes e questões de segurança pública em todo o país.

PF, Ficco/GO e Bope apreendem 1 milhão de reais em espécie

Pesquisa