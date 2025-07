Polícia Civil identifica trio que assaltou família com machadinha

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Luziânia – 5ª DRP, deflagrou, nos dias 22 e 23 de julho de 2025, operação policial para o cumprimento de medidas judiciais contra três envolvidos em um roubo praticado no Distrito do Jardim Ingá, em Luziânia, no dia 11 de julho com uso de uma machadinha. A ação contou com o apoio do Grupo de Investigação de Homicídios de Luziânia, da Delegacia de Polícia de Cidade Ocidental (GO) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

As investigações apontaram que o crime foi cometido por um homem de 39 anos, seu filho de 17, e outro adolescente de 15 anos. As vítimas foram uma mãe e seus filhos, e os autores agiram com violência, utilizando facas e uma machadinha para ameaçá-los.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão preventiva em Cidade Ocidental (GO) e Ceilândia (DF). No apartamento onde residiam o adulto e o filho, em Cidade Ocidental, foram encontradas porções de maconha e materiais para preparo e venda da droga, resultando na autuação em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas). Ambos também foram responsabilizados pela posse do material ilícito. Roupas utilizadas no dia do roubo também foram localizadas e apreendidas. A machadinha não foi localizada.

O adulto foi autuado ainda por corrupção de menor, com a prisão em flagrante convertida em preventiva. Contra ele também havia um mandado de prisão preventiva por homicídio ocorrido em 2024. A investigação conduzida pelo GIH de Luziânia identificou que o crime foi cometido em coautoria com o mesmo filho adolescente que participou do roubo agora elucidado.

O terceiro envolvido, adolescente de 15 anos, foi localizado em Ceilândia. Durante busca pessoal, foram encontradas porções de cocaína em sua posse e ele foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente II, da PCDF, para os procedimentos cabíveis.

Após as formalidades no Geic de Luziânia, o homem de 39 anos foi recolhido à Unidade Prisional local, com o cumprimento de três mandados de prisão: por roubo, tráfico de drogas e homicídio. O delegado responsável representou pela internação provisória do adolescente de 17 anos por 45 dias, em razão da gravidade dos atos infracionais e do risco à sociedade, cabendo à justiça a decisão.

As imagens cedidas pela Polícia Civil mostram o trio ameaçando as vítimas com uma machadinha.

