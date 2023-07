Polícia recupera maquinário agrícola avaliado em R$ 350 mil

Hoje, 03, a Polícia Civil do Estado de Goiás, através do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (GEPATRI) da 6ª Delegacia Regional de Polícia, coordenado pelo Delegado de Polícia Felipe Sala, recuperou um maquinário agrícola que havia sido objeto de estelionato no Rio Grande do Sul. O maquinário, avaliado em R$ 350.000,00, foi adquirido de forma fraudulenta por um golpista que utilizou documentação falsa para realizar a compra diretamente da empresa fabricante, localizada em Não-Me-Toque/RS. Após a transação, o golpista desapareceu sem efetuar o pagamento.

Através de uma colaboração entre a Polícia Civil de Goiás, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e a Polícia Civil de Monte Alegre de Minas/MG, o GEPATRI da 6ª DRP/Itumbiara foi informado de que o maquinário roubado estava em trânsito por Goiás. Diante dessa informação, a equipe se deslocou imediatamente para interceptar o veículo. A localização e abordagem foram realizadas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 153, próximo ao trevo de Panamá.

As investigações estão em andamento para identificar a cadeia de compradores do produto e alcançar todos os envolvidos no crime.