Polícia Civil prende causador de dano ambiental ao Rio Araguaia

Na noite de sexta-feira, 3, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Montes Claros de Goiás, tomou conhecimento da prática de crime ambiental que estaria ocorrendo às margens do Rio Araguaia. Na manhã de sábado, 4, após as equipes chegarem ao local dos fatos, foi constatado dano ambiental de grande vulto às margens do Rio Araguaia, onde foi aberta uma passagem no interior de uma área de preservação permanente.

O fato também foi constatado pelos peritos que também se encontravam no local, o que culminou na prisão em flagrante do causador do crime. Também foram apreendidas duas armas de fogo e diversos objetos de origem ilícita. O trabalho da PCGO teve apoio do Batalhão Rural da PM em Iporá e da Superintendência de Polícia Técnico-Científica.