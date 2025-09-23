Polícia Civil prende família dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), deflagrou, nesta terça-feira (22), a segunda fase da operação ‘Car Wash’, visando desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais que atua na distribuição de cocaína na Região Metropolitana de Goiânia. Foram cumpridos oito mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão domiciliar em Goiânia, bem como realizado o sequestro e bloqueio de bens e valores no montante de R$ 1,6 milhão.

A investigação iniciou-se no ano passado com a prisão em flagrante de um casal que distribuía cocaína para diversos traficantes de pequeno e médio porte que atuavam em Goiânia e Região Metropolitana. Foram encontrados na casa do casal, naquela oportunidade, grande quantidade de cocaína e uma arma de fogo escondidos no forro do teto da área de lazer, bem como a quantia de R$ 35 mil em espécie.

Em apenas dois anos, o casal adquiriu mais de 30 veículos, vários deles de luxo, e um imóvel, também registrado formalmente em nome de terceiro, com valores oriundos de suas atividades criminosas.

Com a análise do material apreendido na primeira fase da operação, ficou demonstrado que o grupo continua em plena atividade, tanto na comercialização de droga, quanto na ocultação dos valores oriundos das atividades criminosas, mesmo após as ações policiais realizadas, sendo identificados ainda outros integrantes.

Durante as buscas realizadas nesta data (22), foram localizadas nas residências vinculadas aos investigados arma de fogo, munições e R$ 10 mil em espécie.

Ao todo, em todas fases da operação, foram cumpridas mais de 50 ordens judiciais, com o sequestro de nove veículos e um imóvel, avaliados em R$ 2,4 milhões, e o bloqueio de R$ 4,2 milhões nas contas bancárias dos suspeitos.

A operação reforça o compromisso da PCGO/Denarc na recuperação dos ativos obtidos com o proveito da atividade de tráfico de drogas, asfixiando financeiramente as organizações criminosas, retirando delas o poder de reinvestimento e expansão das atividades ilícitas.

A investigação prossegue para identificar outras pessoas que eventualmente tenham envolvimento no esquema criminoso.