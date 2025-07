Polícia Civil prende foragido da Operação Linha de Tiro

A Polícia Civil de Goiás cumpriu, na tarde desta quarta-feira (16/07), no setor Floresta, em Goiânia, mandado de prisão preventiva contra Y. H. F. M., foragido da Operação Linha de Tiro. A ação foi realizada pelo Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Geprot), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), após diligências investigativas que levaram à localização do suspeito.

Captura em Goiânia

O investigado era apontado como integrante da torcida organizada “Força Jovem – Zona Norte” e teve sua participação confirmada em atos criminosos investigados pela operação, deflagrada em 13 de maio. A primeira fase da operação também resultou no cumprimento de mandados de prisão e busca contra outros envolvidos.

Crimes investigados

A Operação Linha de Tiro apura tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, relacionados a uma emboscada contra torcedores rivais, no setor Estrela Dalva. Após a nova diligência, o foragido foi conduzido à sede da Deic para os procedimentos formais. A divulgação da identidade do preso foi feita conforme a Lei nº 13.869/2019 e a Portaria nº 547/2021 – PCGO, com base em despacho fundamentado da autoridade policial, diante da possibilidade de identificação de novas vítimas.

