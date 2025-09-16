search
Segurança

Polícia Civil prende líder de torcida organizada em Goiânia

Operação Bola da Vez mira integrantes do “13º Comando”, da torcida Esquadrão Vilanovense, investigados por violência e tráfico de drogas


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/09/2025 - 14:39

Foto: Polícia Civil de Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, via Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Deic/Geprot), cumpriu na manhã desta terça-feira (16), em Goiânia, mandado de prisão contra Anderson Matheus Batista, conhecido como “Mucilon”, apontado como liderança do “13° Comando”, ligado à torcida organizada Esquadrão Vilanovense. A ação integra a Operação Bola da Vez, que busca combater práticas violentas e o tráfico de drogas no interior de torcidas organizadas.

 

Primeira fase

Na primeira fase da Operação “Bola da Vez”, realizada em 2 de setembro deste ano, já havia sido preso Jorge Luis Oliveira Pinto, o “Cara de Cavalo”, também identificado como líder da facção criminosa. Os dois são investigados pela prática de emboscadas e ataques contra torcedores rivais, além da formação de associação voltada ao tráfico de drogas.

Um dos episódios mais graves atribuídos ao grupo ocorreu em 19 de julho de 2025, na Praça Jerivá, Setor Santa Helena, em Goiânia. Na ocasião, membros da facção, armados, atacaram integrantes da torcida Força Jovem e torcedores do Goiás Esporte Clube que retornavam de uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Houve disparos de arma de fogo e dano a veículo automotor, com o objetivo de intimidar adversários.

 

Combate ao crime

A prisão de Anderson Matheus Batista representa o êxito da Operação Bola da Vez, que desarticulou a cúpula do “13° Comando”. A PCGO reforça que a ação integra o compromisso no combate às ações violentas e ao tráfico de drogas praticados por torcidas organizadas, garantindo maior segurança à população e aos torcedores.

A divulgação da identidade e das imagens do preso foi autorizada com base na Lei nº 13.869/2019, na Portaria nº 547/2021/DGPC e em despacho da autoridade policial responsável, fundamentado na possibilidade concreta de identificação de novas vítimas.

 

Avatar

