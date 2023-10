Polícia Civil recebe drone do Goiás Esporte Clube

O Goiás Esporte Clube oficializou, na manhã de hoje, a cessão para a Polícia Civil de Goiás de um aparelho de drone de última geração, para atuação do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Geprot). O equipamento foi entregue ao delegado-geral da PCGO, André Ganga, e aos delegados Murillo Leal Freire e Samuel Moura, titulares da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) e Geprot, respectivamente.

O clube, representado pelo presidente executivo, Paulo Rogério Pinheiro, e pelo vice-presidente de patrimônio, Eduardo Junior, pretende, com a doação, reforçar os instrumentos de combate a práticas criminosas nos grandes eventos do time. Desde a sua criação, em abril, o Geprot já realizou quatro operações, com 40 prisões de integrantes de torcidas envolvidos em atos delituosos.