Polícia Federal apura fraudes no Seguro-Desemprego

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (04) a Operação RedeX para combater fraudes na obtenção de Seguro-Desemprego, do INSS. Segundo a PF, 12 mil requerimentos do benefício foram fraudados, gerando um prejuízo de mais de R$ 11 milhões aos cofres públicos.

Os policiais cumpriram 21 mandados judiciais, sendo 7 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Jataí, em Goiás, Cuiabá e Sinop, no Mato Grosso, Macapá, no Amapá, Parauapebas e Redenção, no Pará, e em São Luís, no Maranhão.

As investigações começaram em 2022, depois que a área de inteligência trabalhista do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) notou a liberação irregular de benefícios do seguro-desemprego, contando inclusive com a participação de servidores públicos e pessoas localizadas em vários estados.