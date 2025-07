Polícia investiga crime ambiental em córrego rural de Palminópolis

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Palminópolis, iniciou na terça-feira (22) a apuração de um possível crime ambiental, após receber ofício da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O documento relatava o despejo irregular de uma substância líquida (soro) em um curso d’água na zona rural do município, na região do Saltador, Rodovia GO-162. O descarte teria provocado a morte de peixes e possível contaminação do córrego, o que motivou a intervenção imediata da autoridade policial, com a requisição de perícia técnica ambiental para investigar a materialidade e as circunstâncias do fato.

No mesmo dia, a equipe da Delegacia de Palminópolis, acompanhada pela Polícia Técnico-Científica, compareceu ao local. Foram feitos registros fotográficos e videográficos, além de outras diligências técnicas para subsidiar o inquérito. O procedimento segue em andamento e, após finalização da perícia e coleta de provas, o caso será analisado sob os aspectos penal e administrativo, com eventual responsabilização dos autores. A Polícia Civil reforça seu compromisso com a preservação ambiental e o rigor na apuração de crimes que afetam a saúde pública e os recursos hídricos.

Canais de denúncia

Para denunciar crimes ambientais em Aparecida de Goiânia, é possível utilizar o Telefone Verde (161) da Prefeitura de Goiânia ou registrar a denúncia presencialmente na AMMA (Agência Municipal do Meio Ambiente). Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

Outros canais disponíveis incluem:

Aplicativo Denúncia Ambiente, disponível para Android e iOS

Linha Verde (0800-618080), para denúncias de desmatamento, incêndios florestais e maus-tratos a animais

Polícia Militar Ambiental, com telefones específicos por região

SIEMA (Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente), para crimes ambientais graves

Como relatar

Ao realizar uma denúncia, é fundamental fornecer:

Localização precisa do fato, com endereço e pontos de referência

Descrição detalhada do ocorrido e das ações observadas

Imagens ou vídeos, quando disponíveis

Informações de testemunhas, como nomes e contatos

Horário da ocorrência

Para acionar a Polícia Civil em Goiás, ligue para o 197, entre em contato com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) ou utilize o Disque-Denúncia (181), que permite denúncias anônimas. Também é possível verificar se há uma plataforma de Web Denúncia disponível no estado.

Informações detalhadas ajudam a agilizar a investigação, e, em casos de emergência ambiental, o contato deve ser imediato via 190.