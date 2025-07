Polícia investiga extração ilegal de areia e desmatamento em Niquelândia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta quinta-feira (10), uma operação conjunta para apurar crimes ambientais de extração ilegal de areia e desmatamento na zona rural de Niquelândia, no norte do estado. A ação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima encaminhada pelo Ministério Público, relatando possíveis práticas ilegais de exploração de recursos naturais.

No local, os agentes constataram a supressão irregular de vegetação nativa e a extração clandestina de areia, realizada com uso de maquinário pesado e sem qualquer autorização dos órgãos ambientais competentes.

Ação contou com apoio de diversas forças de segurança

A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Niquelândia (18ª DRP), com o apoio de equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), além da Polícia Técnico-Científica e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Durante a diligência, a Polícia Científica realizou perícia no local para avaliar os danos ambientais. Um laudo técnico ambiental será emitido nos próximos dias e servirá como base para as investigações.

Envolvidos prestaram depoimento na delegacia

Vários indivíduos que estavam no local foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Um inquérito policial foi instaurado e vai apurar a responsabilidade penal dos envolvidos pelos crimes de extração ilegal de areia desmatamento sem licença em Niquelândia.

A Polícia Civil reforça que ações como essa são fundamentais para combater danos ambientais e proteger os recursos naturais do Cerrado goiano.

