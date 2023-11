Polícia investiga morte de mulher que se afogou em represa, em Rio Verde

A Polícia Civil de Rio Verde está investigando a morte de uma jovem de 24 anos. Clarenice Santos da Silva morreu, no último domingo (05), em uma represa da cidade. De acordo com a PC, ela foi ao local com os amigos, mas estava sozinha no momento em que se afogou. O delegado responsável pelo canso, Adelson Candeo, investiga, principalmente, se o grupo saiu antes ou depois da morte da mulher.

Segundo Candeo, o grupo teria feito uso de drogas no local. A mulher tinha alguns machucados nas mãos e em uma das pernas.

A Polícia Civil está identificando os amigos com quem ela viajou e se há alguma suspeita de homicídio.