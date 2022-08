Polícia Militar de Goiás comemora 164 anos

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Gracinha Caiado, participaram, nesta quinta-feira, 28, da solenidade de comemoração ao 164º aniversário da Polícia Militar de Goiás (PMGO). O evento foi realizado na Academia de Polícia Militar, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Na ocasião, foram entregues medalhas da Ordem do Mérito Tiradentes e houve a formatura de três cursos promovidos pela corporação.

“Vocês jamais se curvaram à criminalidade”, destacou o governador que expressou agradecimento pelo desempenho da instituição. “Hoje vocês são referência de honestidade, preparo e, ao mesmo tempo, tranquilizam as famílias do nosso Estado”, frisou. Para Caiado a data é emblemática. “Temos muito a comemorar. A Polícia Militar completa 164 anos, trazendo cada vez mais segurança para todos cidadãos do Estado de Goiás”, ressaltou.

“Precisamos continuar a escrita da nossa história, redigida por várias mãos”, afirmou o comandante-geral da PMGO, coronel André Henrique Avelar de Sousa, que destacou a credibilidade conferida à instituição. “Agradecemos a todos que confiam no nosso trabalho”, declarou. “Precisamos de força e firmeza para agir em defesa da população e contribuir para a boa reputação e credibilidade da nossa Polícia Militar que se faz presente nas escolas, avenidas e praças”, acrescentou.

Qualificação

As formaturas realizadas na noite contemplam as turmas dos cursos de Habilitação de Oficiais Auxiliares, em que 157 novos tenentes graduaram para atuar como oficiais nas diversas unidades operacionais em diversas regiões do Estado; Oficiais da Saúde, com quatro psicólogas concluintes; e formação de Oficiais, em que 15 cadetes foram declarados Aspirantes a Oficial.

“A Polícia Militar do Estado de Goiás se transformou em uma verdadeira escola de profissionais da mais alta qualidade e competência”, avaliou Caiado ao citar que a instituição é referência inclusive para outros Estados que buscam a experiência local como uma referência em segurança pública no País. “O que peço sempre: se especializem, se dediquem, se preparem para serem os melhores cada vez mais”, disse o governador ao se dirigir à categoria.

Participaram do evento o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Renato Brum; o vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota; o defensor público do Estado de Goiás, Domilson Rabelo; a procuradora-geral do Estado, Juliana Prudente; os secretários de Estado Cristiane Schimidt (Economia) e coronel Luiz Carlos de Alencar (Casa Militar); o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Washington Vaz; o diretor-geral de Administração Penitenciária, Josimar Pires; o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Pedro Sales; o comandante-geral da Polícia Militar do Mato Grosso, coronel Alexandre Mendes; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Vinícius Veiga Fleury; os prefeitos Marden Júnior (Trindade), Major Eldecírio (São Luiz de Montes Belos) e Gustavo Marques (Formosa); além de vereadores e demais autoridades.