Polícia prende em flagrante mulher que cultivava pés de maconha

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira, 19, uma mulher, de 35 anos, pelo plantio de maconha para fins de tráfico de entorpecentes. Durante operação policial que visava localizar pontos de venda de drogas na referida cidade, policiais civis localizaram a plantação de Cannabis Sativa ainda do lado de fora da casa da mulher. As plantas passavam por cima do muro da casa. Além da plantas, foram encontradas porções de maconha acondicionadas em embalagens, folhas da planta em processo de secagem, anotações e quantidade de dinheiro, que podem se referir a contabilidade da atividade criminosa.