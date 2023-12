Policia prende suspeito de se passar por policial civil

A Polícia Civil, após o recebimento de denúncias anônimas de que um indivíduo estaria se passando por policial civil, realizou diligências para identificar o suspeito, além de confirmar a procedência das denúncias. Foram realizadas diligências e pesquisas em bancos de dados e redes sociais, oportunidade em que restou demonstrado que Alexandre Valadares se apresentava socialmente como policial civil.

Foram, ainda, identificadas diversas fotografias em que ele se encontrava com a camisa da PCGO, inclusive portando armas. Assim, a autoridade policial representou por mandado de busca a apreensão domiciliar, cumprida na manhã de hoje,19. Na residência do investigado, foram encontrados diversos objetos referentes à atividade policial, como dois simulacros de arma de fogo – sendo uma pistola e um rifle – dois distintivos com o brasão da Polícia Civil, capacete, capa de colete balístico, bem como a camisa da PCGO que ele utilizava para se apresentar como sendo policial.