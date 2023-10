Polícia procura por homem que levou filho à força, em Anápolis

A Polícia Civil está procurando por um homem suspeito de levar o filho à força por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe da criança.

De acordo com as informações, o homem invadiu a casa da mulher no último domingo (08), em Anápolis. A mulher foi ameaçada com uma faca. Testemunhas contaram que ele teria chegado em um carro por aplicativo e começado a gritar na porta da casa, dizendo que caso a ex não aparecesse, ele a mataria. Em seguida, utilizando uma faca, ele arrombou o portão do local, pegou a criança e foi embora.

O pai do homem devolveu o bebê, de apenas um mês à mãe, que se alimenta somente de leite materno.